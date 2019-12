“2 ciapetti con Federico” la nuova trasmissione di approfondimento settimanale del nostro giornale, condotta da Federico Marchi

I nostri giornali sono pronti ad offrire ancora più informazione e questa volta abbiamo scelto di farlo con una trasmissione web che ogni settimana vi accompagnerà, tra gli approfondimenti delle notizie. Il tutto con la professionalità e l'ironia di un conduttore capace di entrare nel vivo della notizia con la giusta obiettività: Federico Marchi. Un tocco di “liguritudine” e di leggerezza accompagneranno “2 ciapetti con Federico”, il format televisivo in cui i protagonisti saranno messi, ad ogni puntata, in contattato diretto con il pubblico di casa che potrà finalmente avere un ruolo da protagonista.

"Ed eccoci qui! Dopo una lunga esperienza in televisione, parte la mia nuova trasmissione di approfondimento in onda sul Web. Un format moderno e in “stile social”. L’idea di organizzare un appuntamento settimanale è nata dopo le esperienze vissute in occasione delle elezioni del 2018 e del 2019, con i dibattiti #alvoto organizzati durante i mesi precedenti e le lunghe maratone elettorali su Sanremonews.it e su Imperianews.it, che hanno fatto registrare numeri veramente impressionanti!

Ci vedremo quindi (dopo queste due prime puntate promozionali di fine Dicembre) a partire da Gennaio tutti i martedì alle ore 21, sul vostro Pc o ancora più facilmente sul vostro smartphone, per parlare INSIEME di politica, economia, società, cultura ... insomma di attualità. Insisto sulla parola INSIEME perché voi dovrete essere parte attiva dei dibattiti, che vedranno ospiti in studio i protagonisti del ponente ligure, attraverso un’interazione diretta e con commenti a posteriori su questa pagina. Tutto è concesso, ma sempre entro i limiti del confronto costruttivo e improntato sul rispetto reciproco.

E allora vi aspetto su Sanremonews.it e Imperianews.it, sia sui due quotidiani on line sia sulle rispettive pagine Facebook, per fare insieme... 2 ciapetti con Federico"

Appuntamento per le prime due puntate speciali lunedì 23 e quindi 30 dicembre alle ore 21 per poi passare, dal 2020, all'appuntamento settimanale ogni martedì alle ore 21.00. Vi invitiamo quindi a mettere mi piace alla pagina "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni, commenti e dove si potrà aprire un dibattito tra lettori sui temi trattati in trasmissione: FACEBOOK https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico e INSTAGRAM https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it