Sanremo: mobilitazione per i disagi del maltempo, i ringraziamenti di una lettrice all'Ingegner Burastero

Una cittadina di Sanremo invia una lettera aperta al dirigente del Comune ing. Burastero esprimendo riconoscenza per il lavoro svolto in queste difficili ore.

“Gentilissimo Ingegner Burastero,

se la volta scorsa espressi pubblicamente le mie critiche rispetto ad una sua decisione che riguardava la viabilità della strada che collega San Romolo a Sanremo, oggi vorrei esprimere pubblicamente la mia riconoscenza a lei e a tutte le persone (vigili, protezione civile, volontari del posto, pompieri, ecc.) che in queste ore hanno lavorato indefessamente per noi e per la nostra sicurezza. Grazie, grazie veramente.

Grazie a lei, all’assessore Faraldi e al sindaco che, nonostante le tante emergenze in tutta la città, avete trovato il tempo di salire a constatare la gravità dei danni e a dare immediato inizio ai lavori.

Grazie agli operai e ai volontari della protezione civile che lavorando ininterrottamente tutta la notte tra venerdì e sabato hanno ridotto al minimo i disagi di noi abitanti.

Un grazie speciale a Mario Robaldo che è sempre presente e che dimostra ogni volta un amore incondizionato per San Romolo.

Grazie a tutti voi.

Con stima e riconoscenza

Lucia Abbo”.