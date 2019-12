Sanremo: i ringraziamenti di una nostra lettrice per il personale dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice (che, comprensibilmente desidera rimanere anonima) ha inviato alla nostra redazione una mail per ringraziare il personale dell'ospedale 'Borea' di Sanremo.

Questa mail per ringraziare tutto il personale sanitario (medici, infermieri) dei reparti senologia e ginecologia dell'ospedale Borea di Sanremo, in cui è stato curato mio marito. A seguito di un seno dolorante e un rigonfiamento, era stata eseguito esame istologico con fortunato esito benigno. Dopo circa 4 mesi, intervento chirurgico per la rimozione della ghiandola a scopo preventivo.

In questi mesi, l'equipe del dottor Battaglia è stata attenta, premurosa e sempre disponibile. Il personale infermieristico si è dimostrato da subito preparato e dotato di delicatezza d'animo. Lo stesso, si può affermare anche per il personale di ginecologia, reparto nel quale è stato ricoverato per un giorno e una notte mio marito.

Abbiamo riscontrato in tutto il personale, umanità e gentilezza sia nell'accogliere un uomo in un reparto femminile, che nella gestione pratica della situazione.

Un plauso ad entrambi i reparti e un ringraziamento ad ogni componente di entrambi.

Un ringraziamento speciale al dott. Battaglia, all'anestesista e al chirurgo plastico che hanno seguito mio marito.