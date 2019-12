Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 22 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Babbo Natale corre a Poggio’: quarta edizione della corsa e camminata non agonistica per le vie del centro della frazione di Poggio. A cura del Circolo ACLI Poggio



10.00-18.00. ‘Sulla Via dei Re Magi’: esposizione di Presepi artigianali lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi (anche il 25, 26, 29 dicembre e 6 gennaio)

10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



11.00. ‘Musica e Doni’: saggio strumentale e di canto con la partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato dal coro polifonico di genitori dell’associazione culturale G.B. Pergolesi. Palazzo Roverizio



14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

16.00. Reading di poesie denominato ‘Maratona poetica, 15 poesie per il mondo’ rivolta ai poeti del ponente ligure. Floriseum, Museo del Fiorea Villa Ormond, info 0184 503188

16.00. ‘Swing Corner of Christmas’ con 'The Clouds of Joy band', formazione nostrana coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Evento a cura dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Via Escoffier

17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo per le vie e piazze cittadine

17.30. Recital per chitarra e violino dwel trio batteria-basso-chitarra, arpa celtica dell’Undaduo/Acoustic Circus. Via Matteotti

17.30. Musica jazz, blues soul dei Tre Très Bon con Caterina Battaglia - Voce e Chitarra, Lorenzo Herrnhut Girola - Chitarra e Belisario Fauzzi - Percussioni. Piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Moody’s Trio: Jazz e Italian Songs



18.00. ‘Venticinquenote - Aperitivo d’autore al Tenco’, showcase del giovane cantautore Braschi. sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino, ingresso libero

IMPERIA



8.30. Escursione gratuita da Valloria a Tavole con la guida ambientale ed escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli. Ritrovo al parcheggio del casello di Imperia Ovest, info 347 6006939



9.00-18.00. Fiera di San Leonardo, manifestazione dedicata al Santo Patrono, rinviata per due volte a causa del maltempo che aveva colpito la città il 24 novembre e il 2 dicembre. Lungomare Vespucci



9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio



15.00. ‘GiraParasio’: visita alla scoperta dei portoni del Parasio a cura del Circolo Parasio. A seguire nella sede dell'associazione (Piazza Pagliari 4) panettone e cioccolata calda con gli auguri di Buon Natale. Ritrovo in piazza del Duomo, anche in caso di tempo non favorevole, info e prenotazione 331 6992009



15.30. ‘Natale di Solidarietà’: concerto canoro eseguito dal ‘Coro con Claudia’ a favore della associazioni locali operanti nel sociale che concorrono all’assistenza di bambini disagiati. Evento a cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Comitato Italiano per l’Unicef. Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA



10.00-16.00. ‘Babbo Natale Express’: il treno con Babbo Natale a bordo, si fermerà nelle seguenti stazioni: Bordighera in Pizza del mercato coperto (h 10) + Ventimiglia in Via V. Veneto, altezza giardini pubblici (h 12) + Vallecrosia sul Solettone sud (h 14) + Camporosso in Pizza Garibaldi (h 16). Verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti



15.00. ‘La terrazza delle stelle’: visita guidata dei Giardini Botanici Hanbury e Osservazione Astronomica dalla terrazza della Villa a cura dell’associazione ‘Stellaria’ (costo comprensivo di ingresso, visita guidata e osservazione astronomica 20 euro). Ritrovo all’ingresso del Parco, info 0184 229507

VALLECROSIA

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via C. Colombo

10.00-18.00. Esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio Bessone. Sala polivalente comunale

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via C. Colombo

15.00. ‘Auguri di Natale’ dell’Amministrazione Comunale e consegna doni alle famiglie residenti con un ultrasettantenne + concerto a cura degli allievi Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00. 7a edizione del ‘Weeken-Dance’ a cura dell’ASD CSEN Professional Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d’Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco, info 349 7809438 (più info)

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00-11.30. ‘Babbo Natale Express’: il convoglio natalizio si fermerà davanti al Mercato coperto per la gioia dei bambini e degli adulti. Cioccolata, caramelle e intrattenimento per i bambini. Il convoglio proseguirà poi il suo viaggio natalizio verso Vallecrosia. Mercato Coperto di Piazza Garibaldi



10.00-19.00. ‘BordiChristmas 2019’: grande isola del Natale nel Centro Cittadino con chiusura al traffico veicolare della città. Giornata dedicata allo shopping natalizio con eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e prelibatezze natalizie (più info)



15.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Ritrovo all’ingresso di Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



15.30. ‘Christmas Marathon Show: corsa spettacolo non competitiva aperta a grandi e piccini rigorosamente vestiti da Babbo Natale + staffetta enogastronomica in centro città: i locali dislocati nel percorso pedonale cittadino offrirono ai partecipanti della gara dolci, cioccolata calda e molto altro ancora

16.00. Piero Fullone presenta il poeta intemelio Luca Perrone e la sua silloge poetica 'Vivi e lascia morire'. Chiesa Anglicana, ingresso libero



17.00. ‘1939: da Bordighera alla costa francese alla ricerca della salvezza’: presentazione libro di Paolo Veziano sull' espatrio clandestino degli ebrei stranieri. Partecipano rappresentanti della Comunità Ebraica di Menton. Sede ANPI e Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero

OSPEDALETTI



15.00. ‘Concerto Natalizio’ eseguito dall’Associazione corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo. Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa



18.00. Proiezione del film d’animazione ‘Il Grinch’. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

20.30. ‘Natale in musica, una voce un emozione…’: live acoustic con gli allievi della scuola di canto di Monia Russo. Sala Opere Parrocchiali Levà

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

10.00. ‘Babbo Natale arriva in 500’: sfilata delle fiat 500 addobbate a tema natalizio. Parcheggio ex stazione ferroviaria, Piazza Castello e Via cittadine



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

15.00. Pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie a cura del Motoclub Maggioni e dei Dusäigöti. Piazza Mauro



MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate