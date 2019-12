Taggia: a pochi giorni dalla scomparsa la gatta Perla ha fatto ritorno a casa

Dopo alcuni giorni ha fatto ritorno a casa la gatta Perla. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, quando la sua padrona Marita, aveva chiesto aiuto agli abitanti di Taggia per ritrovare la micia che si era allontanata da via Soleri. Una vicenda a lieto fine, accolta con sollievo da Marita che ha voluto ringraziare le tante persone che in queste ore di preoccupazione le sono state vicine e l'hanno aiutata a ritrovare la gatta.