Ventimiglia: l'onorevole Brando Benifei alla festa di Natale del Partito Democratico cittadino

S'è riunito questa sera il Partito Democratico di Ventimiglia per i tradizionali auguri natalizi. Presente per l'occasione l'on Brando Benifei, capo gruppo italiano dei democratici a Bruxelles, che ha evidenziato le possibilità di sviluppo del nostro territorio attraverso i fondi europei, con un'attenzione particolare alle infrastrutture ed ai progetti transfrontalieri.



Brando è stato introdotto dall'ex sindaco Ioculano che ha illustrato, secondo anche gli esempi messi in campo a Ventimiglia, ad esempio la ciclabile Pelagos a Nervia, delle possibilità virtuose che si possono cogliere grazie ai fondi europei.