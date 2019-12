Ventimiglia: il consigliere Massimo D'Eusebio interviene in merito al progetto per la nuova pista ciclabile a sbalzo

Il consigliere comunale Massimo D'Eusebio interviene sulle nostre pagine per commentare la scelta dell'amministrazione Scullino di un mutuo da un milione di euro per la nuova pista ciclabile a sbalzo.

Giovedì sera in consiglio comunale a Ventimiglia è stata approvata una pratica in cui si dà il via libera per richiedere un mutuo di 1 milione di euro per un nuovo progetto di pista ciclabile a sbalzo, per il tratto di passeggiata tra via Dante e via Lamboglia.

L'amministrazione Ioculano aveva già trovato un finanziamento regionale di 385 mila euro che avrebbe coperto interamente i costi dell'opera originale. Il nuovo progetto invece, che prevede la salvaguardia dei parcheggi, sarà a differenza del precedente a sbalzo, ma costerà un milione di euro in più ovviamente a carico dei cittadini di Ventimiglia.

Sono contrario a questa nuova opera perché: ha un costo esorbitante 2000 euro al metro contro 500 euro/m per circa 700 m di passeggiata; con un costo molto inferiore a un milione di euro si possono costruire vari parcheggi all'interno della città; questa amministrazione ci ha informato che a brevissimo si libereranno le aree della ferrovia nei pressi di corso Genova, da adibire anche a parcheggio a 400 m dal mare; una passeggiata a sbalzo necessita sicuramente di frequenti restauri, dato il continuo contatto con il salino e alcune volte direttamente con le onde del mare, come nella mareggiata di ieri; al di sotto della passerella si creerà un piccolo spazio coperto che facilmente si presterà a diventare un ricettacolo di sporcizia e rifiuti.

Ora in Europa si tende a liberare il più possibile il lungomare dalle auto diminuendo anche i parcheggi (vedere Nizza,Mentone, Ospedaletti e in parte anche Bordighera), questo per spingere le persone a utilizzare il più possibile mezzi ecologici ma anche dal punto di vista estetico .

Purtroppo anche da questo progetto di denota la visione retrograda e conservatrice che ha questa amministrazione per Ventimiglia.