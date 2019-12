Imperia: la mozione Segre spacca la maggioranza, Scajola convoca in comune il gruppo di 'Area Aperta'

Giuseppe Falbo e Vincenzo Garibbo, presenti in quel momento (Baldassarre era già andato via per motivi di salute, gli stessi per cui era stata assente per tutto il consiglio Laura Maranello), alle parole del sindaco Claudio Scajola che ha bocciato la proposta, seppur lasciando libertà di voto, hanno preferito alzarsi e uscire dall'aula consiliare.