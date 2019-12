Imperia, 'affaire Segre’, la dura replica della maggioranza: "Strumentalizzazione politica fuori luogo e indegna"

“Il comunicato del Partito Democratico, così come quello di Sinistra in Comune, è intriso di strumentalizzazione politica fuori luogo e indegna. I toni così scomposti, molto lontani da quelli utilizzati ieri dal consigliere Risso, rendono palese come il vero intendimento non fosse ricercare la massima condivisione sui valori bensì una frivola visibilità politica”. Così rispondono all’opposizione sulla ‘affaire Segre’ i Capigruppo di maggioranza di Imperia Claudio Ghiglione (Imperia Insieme), Daniele Ciccione (Obiettivo Imperia), Vincenzo Garibbo (Area Aperta).

“Nessuno che abbia ascoltato il discorso del sindaco Claudio Scajola - spiegano i Capigruppo imperiesi - può davvero pensare che ci sia stata ‘un'offesa alla memoria’. L'intervento è disponibile qui http://www.streamera.tv/movie/155179/web-2019-12-20-21-41-03/, al minuto 03:17:00. Chiunque può riascoltarlo e rendersene contro".

"L'unico oltraggio è voler piegare la realtà alla propria convenienza politica. La maggioranza ha votato a favore della mozione sulle pietre d'inciampo e ha votato a favore, proprio ieri, della mozione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Il sindaco si è recato personalmente a Milano per manifestare il proprio sostegno a Liliana Segre. Semplicemente si è ritenuto che la cittadinanza onoraria non fosse lo strumento giusto, perché è un'onorificenza che nasce per altri scopi. Basta aprire un dizionario per scoprirlo. È stata proposta una modifica per poter votare all'unanimità la mozione, ma questo appello, purtroppo, è caduto nel vuoto. Ribadiamo, ancora una volta - concludono Ghiglione, Ciccione e Garibbo , stima e sostegno alla senatrice Segre e respingeremo con forza ogni tentativo di strumentalizzazione su temi così delicati”.