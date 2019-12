Allerta meteo a Imperia, Scajola: “La città ha retto bene, nuova sede Coc ci dà visione complessiva”

“È scesa molta pioggia subito nell'entroterra di Imperia, in quelle località che poi scaricano le acque nei torrenti Prino, Impero e Caramagna e nel rio Oliveto - ha dichiarato il primo cittadino - li abbiamo per tempo puliti molto bene, questo sicuramente ha aiutato, come ha aiutato la pulizia ormai di quasi tutti i tombini della città che sono più di ottomila. Quindi direi che la città ha retto bene. Abbiamo avuto un po' di preoccupazioni sul ponte di Clavi perché il Prino era particolarmente agitato, con livelli mai raggiunti. Abbiamo chiuso quindi alcune strade, ma per un periodo breve. La conclusione è che la città ha retto bene, il sistema che abbiamo sempre più rodato di protezione civile, con la prevenzione e fare ogni volta tesoro di quello che succede per poter sistemare e rendere più sicuro la volta successiva, ha funzionato bene. Sono particolarmente lieto che protezione civile e nel suo complesso tutte le strutture comunali, e nella nuova localizzazione del centro di sicurezza che è una sede monitorata con cinquanta, sessanta telecamere, che diventeranno presto centocinquanta, ci danno una visione complessiva della città, mi fa dire che ritengo Imperia una città abbastanza sicura”.