Sanremo: domani, Presepe vivente nei Giardini di Villa Mercede a San Martino

Per la prima volta la Parrocchia Nostra Signora della Mercede, in zona S.Martino a Sanremo, organizza Il Presepe vivente.



"Con l’aiuto e la partecipazione di tanti bambini, famiglie, catechisti ed educatori verrà allestito nei Giardini di Villa Mercede. Proprio i bambini, con i loro costumi, saranno la principale nota di colore delle scene rappresentate, in alcuni scorci caratteristici di questa ambientazione che ci accompagnerà verso il Santo Natale. Vi invitiamo a visitarlo, domenica 22 dicembre dalle ore 16 alle 19".