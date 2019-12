Sanremo: domani in via Escoffier, al via l'ottava edizione dello 'Swing Corner of Christmas'

Domani, domenica 22 dicembre, avrà inizio lo Swing Corner of Christmas, ottava edizione, organizzata dal Centro Stan Kenton con il Comune di Sanremo, il patrocinio della Fondazione Luttazzi di Roma e la direzione artistica di Freddy Colt. In via Escoffier sarà di scena lo swing da ballo con i "Clouds of Joy", una band composta da Livio Zanellato al sax, Gianpiero Mirto alla chitarra, Maurizio Lavarello al pianoforte, Simone Monnanni al contrabbasso, Giovanni Piccardo alla batteria e, quale ospite, Adriana Ligato alla tromba. Proporranno un repertorio di classici anni 30 americani, ideali per il ballo in stile "Lindy Hop", una moda che sta crescendo anche il Liguria. Il concerto inizierà, per ragioni organizzative, con orario leggermente anticipato rispetto a quanto in precedenza comunicato, e si svolgerà dalle 16,30 alle 17,45 circa.