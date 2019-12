L'attore sanremese Enzo Mazzullo cerca attori per il sui nuovo progetto

L'attore matuziano Enzo Mazzullo, impegnato attualmente in teatro e presente in due serie televisive, torna alla regia. Si tratterebbe di una serie per il web, destinata a diventare virale, genere sit-com sullo stile americano, sei episodi della durata di 10 minuti l'uno.

Enzo Mazzullo cerca personaggi di zona ( da Imperia a Ventimiglia) che vogliano prodigarsi alla realizzazione di questo progetto, già collaudato in passato con l'Atelier Teatrale di Penelope con la serie A.D.E. che ha riscontrato successo di critica e visualizzazioni.

È casting-call tutti gli effetti, per coloro che vogliano far parte della serie: “Chi cerco e spero di trovare, deve avere almeno la passione per la recitazione in quanto predisposta, non importa la tecnica, a quella ci penserò io come regista, ciò che importa è la vera passione” dichiara l'attore.

Enzo Mazzullo predisporrà il casting a seconda delle adesioni che avverranno in accordo con gli attori e le attrici che si metteranno a disposizione.

Per qualsiasi informazioni a riguardo Enzo Mazzullo è a disposizione al 391 7928808 dalle 10 alle 20. Il genere del lavoro che si andrà ad affrontare, rispecchia di molto la classica sit-com, ma con colori prettamente italiani e locali di zona, ci si troverà quindi ad inscenare un particolare “evento” avvenuto da queste parti. Sei episodi, tutti interamente già scritti e sceneggiati, mancano solo i personaggi.