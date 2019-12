Dolceacqua: il 26 dicembre, concerto della Banda Musicale Cittadina nella chiesa di Sant'Antonio Abate

La Banda Musicale Cittadina Dolceacqua, in occasione delle festività natalizie, si esibirà in concerto il giorno 26 dicembre alle ore 17 presso la chiesa di Sant'Antonio Abate in Dolceacqua.



Diretta dal maestro Giuliano Raimondo e presieduta da Andrea Gastaldi, con un organico ulteriormente incrementato composto da trenta elementi, proporrà al pubblico, un ricco repertorio di autori classici (Bach, Haendel, Beethoven, Mozart) e celebri brani della tradizione natalizia internazionale. Un appuntamento da non perdere assolutamente.