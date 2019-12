‘Aspettando Natale’: ecco gli eventi di questo weekend con alcuni suggerimenti su cosa fare e vedere

Siamo alla porte del giorno più magico dell’anno e questo sarà un weekend di mercatini, presepi ed Alberi di Natale. Per non dimenticare i Babbi Natale in tutte le salse. Per conoscere dove verranno allestiti i Presepi, dove si trovano i Mercatini di Natale e conoscere altri eventi a tema natalizio in programma oggi e domani, consultare la nostra Agenda Manifestazioni.

In numerose città ponentine sono programmate giornate intere dedicate alle festività natalizie, ne citiamo alcune:

Per ‘Il Magico Natale a Oneglia’ oggi, 21 dicembre, il calendario degli eventi ad Imperia è più vivo che mai con Il Circo di Babbo Natale, dalle ore 15.30 fino a sera. Due postazioni 'face painting' dove le truccatrici stupiranno i bambini e i loro genitori con fantastici trucchi sul viso, oltre ad una postazione per la distribuzione gratuita di zucchero filato e un’altra per lo spettacolo del cantastorie e marionette.

Tutto pronto a Ventimiglia per ‘La Notte dei Lumini 2019’ in programma oggi sabato 21 dicembre. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18 e terminerà alle 22. Previsti nel centro storico migliaia di lumini che decoreranno ed illumineranno numerose vie e piazze. Non mancherà l’animazione musicale e prelibatezze proposte dai commercianti.



Singolare iniziativa è quella in programma oggi (sabato) ad Ospedaletti: alle 14.30 presso la pista ciclopedonale, nel tratto di fronte al palazzo comunale, si potrà essere protagonisti di un evento eccezionale: ‘Be Ospe’. I partecipanti formeranno la scritta umana ‘Ospedaletti’ e realizzeranno lo scatto aereo dell’anno.

‘Babbo Natale e l’Elfo’ è il titolo della manifestazione per bambini in programma oggi in Piazza Farini e Taggia. Ad allietare l’evento la Baby Dance, il Coro ‘Mille voci, una voce’ e l’esibizione del ‘Breakboxes acoustic duo’. Ci sarà anche una distribuzione gratuita di cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco.

In questo fine settimana la città di Bordighera si trasformerà nel villaggio natalizio del divertimento, dell’animazione e dello Shopping Natalizio con ‘BordiChristmas’. A cominciare da oggi, sabato 21 dicembre, andrà in scena in Corso Italia (h 9/19) il mercatino del Gusto. Mentre domenica, sempre dalle 9.00 alle 19.00, la città diventerà una grande isola pedonale e vedrà coinvolte le numerose attività dislocate lungo il percorso pedonale per la gioia di grandi e piccini con trampolieri, zampognari, canti di Natale e molto altro ancora che animeranno il percorso pedonale. Sull’onda del successo delle scorse edizioni, prenderà il via alle 15.30 il ‘Christmas Marathon Show’: una corsa spettacolo aperta a tutti ma rigorosamente vestiti da Babbo Natale.



Domani (domenica) a Diano Marina, nelle vie del centro dalle ore 17, va in scena il secondo appuntamento di The Christmas Time, format che prevede musica dal vivo con due band (Ponente Folk Legacy e The Groove), il profumo delle caldarroste, dei dolci caramellati e delle delizie a tema natalizio, inoltre attività di animazione, con truccabimbi e la futuristica casa di Babbo Natale.

Un’altra simpatica iniziativa è stata messa in campo per domenica: il ‘Babbo Natale Express’, un trenino con a bordo 20 Babbo Natale, si fermerà in 4 ‘stazioni’ e verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti. Alle 10 a Bordighera in piazza del Mercato coperto, alle 12 a Ventimiglia in via Vittorio Veneto all’altezza dei giardini pubblici, alle 14 a Vallecrosia sul Solettone sud (pista di pattinaggio) ed alle 16 a Camporosso in piazza Garibaldi.

Ecco ora gli spettacoli teatrali e i concerti previsti per sabato e domenica



Alla Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, in Corso Garibaldi, oggi (h 17) si terrà un concerto prenatalizio ad ingresso libero dell'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. In programma musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven, Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint-Saens, Morricone.

Magia, balletti e canzoni saranno al centro del musical natalizio ‘A Christmas Carol' che si terrà questo pomeriggio in piazza Colombo a Sanremo: i bambini saranno trasportati nel magico mondo del Natale e Babbo Natale in carne e ossa distribuirà loro caramelle e cioccolatini.

Artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ offriranno al pubblico di via Matteotti a Sanremo (dalle 17.30) un repertorio coinvolgente che spazierà dal colto, al popolare, al tradizionale.

Sul Sagrato della Chiesa di San Giuseppe ad Imperia, oggi pomeriggio, appuntamento con gli auguri di Natale in Musica a cura della Family Band Gospel Choir. Al termine ci sarà una distribuzione di cioccolata calda, vin Brulè, Panettone e Pandoro a cura del Circolo Borgo Fondura.

Sempre ad Imperia la Banda filarmonica cittadina sarà protagonista questa sera di un tradizionale Concerto di Natale presso lo Spazio di via Santa Lucia. Mentre la Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia si esibirà alle ore 16 in piazza Bassi a Ventimiglia e alle ore 21 presso il Centro Culturale Polivalente San Francesco dove l’ensemble della città di confine augurerà buone feste alla popolazione e a tutti gli appassionati di musica. In programma musiche pop, jazz, classico e trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per Bande.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato, al Mercato Coperto di Bordighera, si terrà ‘Chi ha inventato il Natale?’, rappresentazione teatrale a cura dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dalla compagnia di giovani ‘SognAttori’.

Alla Piccola di Ospedaletti sabato sera si potrà assistere allo spettacolo teatrale ‘I Percorsi dell’Anima’ a cura del Teatro dell’Albero composto da reading, brani a memoria, personaggi che si rispondono, sulla scorta di pagine e versi di grandi scrittori e poeti liguri che hanno abitato e descritto i territori toccati dal percorso ciclabile.

‘LB Luigi Banchéro, una storia d'amore e di coltello’ è il titolo dello spettacolo di Gianni Cascone in scena questa sera al Teatro del Mutuo Soccorso ad Oneglia. È la storia di Luigi Banchéro e Rosa Lanfranco, due giovani di Taggia che stanno per sposarsi a dispetto delle mire e dei desideri, sulla stessa Rosa, del Marchese Lercari, che è il Podestà. I sei attori che salgono sul palco raccontano una storia drammatica, ma anche da ridere, indicandoci come la società del '600 non fosse così diversa dall'Italia di oggi.

Domenica mattina a Palazzo Roverizio di Sanremo l’appuntamento è con il saggio strumentale e di canto dei giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato dal coro polifonico di genitori dell’associazione culturale G.B. Pergolesi.

Domenica pomeriggio a Sanremo (via Escoffier) l’intrattenimento musicale è affidato allo ‘Swing Corner of Christmas’ a cura 'The Clouds of Joy band', formazione ponetina coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Mentre ad Imperia, in Piazza San Giovanni, sarà protagonista il ‘Coro con Claudia’ in un concerto a favore della associazioni locali operanti nel sociale che concorrono all’assistenza di bambini disagiati.

Un altro ‘Concerto Natalizio’ sarà eseguito dall’Associazione corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo presso la Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa ad Ospedaletti.

Gli allievi della scuola di canto di Monia Russo saranno protagonisti di un live acoustic ‘Natale in musica, una voce un emozione…’ presso la Sala delle Opere Parrocchiali di Levà a Taggia.

Visite guidate

Una passeggiata lungo i giardini di Villa Ormond a Sanremo parlando del simbolismo, magia e proprietà delle piante tipiche della tradizione natalizia con condivisione a passo di biodanza della gioia e dell'armonia tipici dello Spirito del Natale. È questo il tema del pomeriggio organizzato presso il Floriseum, il Museo del Fiore a Villa Ormond di Sanremo, per oggi alle ore 17.

Alle 15 di oggi sarà la volta di una visita alla Bordighera storica e a Villa Etelinda che ospitò e poi fu acquistata dalla Regina Margherita. Il ritrovo è fissato all’ingresso della Villa.



Secondo appuntamento, sabato, con ‘Sui sentieri del Golfo’, il calendario di escursioni in compagnia della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli: protagonista l'Anello di Chiappa in inverno, nel giorno del passaggio dalla stagione autunnale a quella invernale. Il ritrovo è fissato presso lo IAT oppure ore presso la Chiesa parrocchiale di Chiappa.

Domenica, dalle ore 15.00, è in programma una visita guidata dei prestigiosi Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, scrigno di tesori botanici provenienti da tutto il mondo, oltre ad un’osservazione astronomica dalla terrazza della Villa a cura dell’associazione ‘Stellaria’.



Presentazione libri

‘Umani – Il Roja è un fiume’ è il titolo del libro a fumetti che verrà presentato domenica alle 18 presso il Bar Hobbit di Ventimiglia. Il volume è a cura di Edmond Baudoin e di Troub’s e si avvale della prefazione del premio Nobel Jean-Marie Le Clézio.

Due i libri che saranno presentati domenica presso la Sala polivalente comunale di Vallecrosia: ‘Il destino in una stella’ di Roberto Bassi e ‘Volare è il mio destino’ di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare una strage nel 1971. Gli autori saranno introdotti da Luigi Amorosa.



Il libro di Paolo Veziano sull'espatrio clandestino degli ebrei stranieri sarà presentato domenica pomeriggio presso la Sede ANPI e Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8 a Bordighera: ‘1939: da Bordighera alla costa francese alla ricerca della salvezza’. All’evento parteciperanno rappresentanti della Comunità Ebraica di Mentone.

Per leggere tutti gli appuntamenti in programma o conoscere i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni