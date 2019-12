Perché le richieste immobiliari a Sanremo sono in crescita? Lo abbiamo chiesto a Luigi Ragone, agente immobiliare della Città dei Fiori

A seguito dei cali degli anni scorsi, il mercato immobiliare nella provincia di Imperia e soprattutto nella zona di Sanremo quest'anno ha registrato una crescita importante, infatti, è sceso il prezzo di vendita ed è salito quello degli affitti. Se state valutando da tempo la compravendita o l’affitto, questo è sicuramente uno dei momenti migliori. Ma perché c'è questo trend in ascesa del mercato immobiliare? Lo abbiamo chiesto a Luigi Ragone, agente immobiliare della Città dei Fiori.

“Mi occupo di intermediazione immobiliare qui a Sanremo da oltre 15 anni – ci ha spiegato Luigi Ragone - e ho alle spalle una lunga esperienza in questo settore e la conoscenza di diversi mercati sia italiani che esteri. In questi ultimi anni il comparto immobiliare a Sanremo ha visto una diminuzione significativa dei valori di alcuni immobili. Il mercato immobiliare nella nostra città quest'anno ha registrato un aumento delle compravendite con una stima per il 2019 di circa 800 transazioni. Il calo dei valori e il perdurare della politica di allentamento monetario e consequenziale basso costo del denaro, ha avvicinato molte persone all’acquisto. Il turismo è il vero driver del mercato immobiliare locale. In città ad attrarre non è solo la casa per vacanze ma anche per investimento, puntando sulla locazione breve mediante anche l’utilizzo delle piattaforme Airbnb e Booking. Questo ha provocato un lieve aumento dei canoni per le locazione di lungo periodo. Questo trend è stato significativo sia nella Città dei Fiori che nella provincia di Imperia e ha richiamato l'attenzione di molti investitori soprattutto provenienti dalla zona del cuneese. A condizionare l'interesse per questa zona sono anche e soprattutto le condizioni climatiche, oltre alle attrazioni della città e alla presenza di tante attività commerciali, frutto di investimenti privati (ristoranti, negozi, hotels etc). A questi elementi si aggiungono la salubrità dell'ambiente, i servizi e la collocazione geografica che riserva scorci panoramici meravigliosi. L'insieme di queste componenti si assommano rendendo questo mercato appetibile sia per un'eventuale investimento, sia come soluzione abitativa estiva e perché no, anche definitiva. Infine, molti investitori sono attratti dall'asset immobiliare, soprattutto in città come la nostra, dove l'influsso turistico è molto interessante in termini di rendimenti. Nella mia agenzia abbiamo numerose richieste di bilocali e trilocali su tutti, spesso alimentate dalla vendita di altri immobili nelle proprie zone di provenienza, e che ci giungono grazie agli enormi investimenti pubblicitari che intraprendiamo e alla sinergia della rete Tecnocasa, di cui faccio parte. A seguire appartamenti più grandi o indipendenti, richiesti da chi ha intenzione di insediarsi o trasferirsi in città. Da segnalare un aumento di interesse per il quartiere storico della Pigna, soprattutto da cittadini stranieri”.

