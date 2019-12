Va a fuoco il garage e il proprietario muore d'infarto: drammatico incendio nella notte a San Biagio della Cima

Drammatico incendio la notte scorsa a San Biagio della Cima. Un uomo di 55 anni è morto d'infarto quando, intorno alle 3, il suo garage ha preso fuoco per cause ancora in fase di valutazione.

Inutili i soccorsi del personale 118 e dei Vigili del Fuoco, per il 55enne non c'è stato niente da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso e verificare che sia avvenuto per cause naturali e non per un diretto coinvolgimento nell'incendio.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.