Sanremo: vende cocaina a un giovane sanremese, arrestato 18enne senegalese

Continuano i controlli dei Carabinieri di Sanremo finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro matuziano.

Nei giorni scorsi, gli investigatori della Sezione Operativa hanno arrestato un 18enne senegalese, senza fissa dimora, incensurato, fermato in flagranza mentre vendeva una dose di cocaina a un giovane assuntore sanremese. L’episodio è accaduto in via Martiri della Libertà dove i militari, nascosti da abiti civili, hanno notato l’assuntore parlare al cellulare guardandosi attorno con fare circospetto, in attesa dell’arrivo di qualcuno.

Dopo qualche minuto, è arrivato lo spacciatore e con una rapida stretta di mano è avvenuto lo scambio denaro e di droga. I Carabinieri sono quindi intervenuti fermando entrambi: lo spacciatore è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso della somma di 40 euro, appena consegnatagli dall’acquirente in cambio di una dose da mezzo grammo della citata sostanza stupefacente.

Portato in caserma, dopo una notte in camera di sicurezza, l’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo, al termine del quale, il Giudice ha convalidato l’arresto rimettendo l’uomo in libertà.