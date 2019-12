Sanremo: situazione critica in valle Armea, la strada è da ricostruire. Si procederà per somma urgenza (Foto)

Tra le situazioni maggiormente critiche dopo l'ondata di maltempo di ieri, oltre a quella di San Romolo, c'è senza dubbio valle Armea. La piena dell'omonimo torrente ha provocato la parziale distruzione della strada che, al momento, è completamente inagibile dal bivio per la strada del carcere.

Il Comune si è subito attivato per mettere in sicurezza la zona e, da lunedì, sarà attivata la somma urgenza per predisporre i lavori. Interventi che saranno molto onerosi, motivo per il qualche l'amministrazione potrebbe chiedere fondi in emergenza.