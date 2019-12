Sanremo: ore di lavoro dopo l'ondata di maltempo, le maggiori criticità a San Romolo e in valle Armea (Foto e Video)

Mattinata di grande lavoro a Sanremo per la conta dei danni e le relative verifiche dopo l'ondata di maltempo di ieri. Al momento le criticità maggiori arrivano dalla frazione di Borello, sempre una delle più martoriate in caso di maltempo, e da Valle Armea.

Borello è un paesaggio quasi spettrale. La prima frana caduta ieri sulla strada per San Romolo è stata ripulita nel corso della notte mentre la seconda, quella di fronte al bivio per Borello, è più complicata ma nel corso della giornata verrà rimossa anche se serve mettere in sicurezza il terreno sovrastante.

I problemi si aggravano quando ci addentriamo sulla strada verso Borello: fango, pietre, rami e detriti la fanno da padrone. Il torrente San Romolo scorre velocemente e pericolosamente mentre le strade gli fanno ‘concorrenza’, visto che sono dei piccoli rii. Arriviamo ad uno dei tanti bivi della frazione: ancora fango e detriti ma c’è anche un’auto, finita sottostrada e quasi completamente distrutta. Era parcheggiata vicino ad una villetta sovrastante, quando la forza del maltempo se l’è portata via. Per fortuna non si registrano feriti, ma il lavoro per il ripristino sarà tanto.

Polizia Municipale, Protezione Civile, Comune, tecnici e volontari sono impegnati sul territorio, coordinati dall'ingegnere Danilo Burastero. Tutto l'ufficio tecnico è all'opera per controlli sulle strade e sulle frane che hanno interessato zone abitate. Si valuta l'agibilità delle abitazioni. Massima attenzione anche a fogne e torrenti.

La piena dell'Armea ha portato via un tratto di strada. L'impresa ha lavorato già lungo la notte e si prevede che i lavori saranno particolarmente lunghi. Il Comune interverrà lunedì in somma urgenza. A San Romolo è stata aperta una pista per i mezzi di soccorso e di supporto a chi sta lavorando. La situazione è molto complessa, perché i lavori saranno particolarmente lunghi, visto che la montagna sta continuando a riversare a valle acqua e fango. Anche quando la strada sarà liberata serviranno verifiche di sicurezza sulla strada e sul sottostrada. Alcune case di Borello sono rimaste anche senza corrente elettrica. Amaie è al lavoro per ripristinare il servizio.

Il Comune sta mantenendo sempre alta l'attenzione su tutte le situazioni a rischio, sempre in costante contatto con le famiglie. Al momento rimangono chiusi tutti i cimiteri comunali in attesa delle verifiche per controllare la staticità degli alberi.