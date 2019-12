Sanremo: maltempo e gravi danni al territorio, Biancheri “Abbiamo vissuto ore di grande tensione, chiediamo lo stato di calamità naturale” (Foto)

Dopo l’ondata di maltempo delle ultime ore e a seguito dei danni causati soprattutto in zona San Romolo e in valle Armea, questo pomeriggio il sindaco Alberto Biancheri ha convocato una conferenza stampa all’interno del COC al Palafiori. Oltre al primo cittadino erano presenti anche l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, i consiglieri Giorgio Trucco e Giuseppe Faraldi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, il comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola, i dirigenti del Comune e i responsabili della Protezione Civile e dei Rangers.

Il territorio ieri ha subìto pesanti danni e serviranno lavori immediati per porre rimedio alle situazioni maggiormente difficili (clicca QUI per l’aggiornamento su San Romolo e QUI per le ultime novità su valle Armea). Al momento ci sono altri 26 isolati in valle Armea, dopo il viadotto autostradale.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco Biancheri: “Qui al COC ieri pomeriggio dalle 15 alle 19.30 c'era molta tensione e voglio ringraziare tutte le persone che hanno svolto un lavoro egregio che è continuato anche oggi con i nostri uffici tecnici sempre attivi. Siete stati bravissimi. In questi 6 anni è stata l'allerta più complicata da gestire, a Sanremo sono caduti circa 40 millimetri d'acqua, nell'entroterra 300. Potete solo immaginare i torrenti come fossero anche per via della mareggiata. Quando parliamo di un territorio con 4 frane in via Senatore Marsaglia, altre 4 frane in direzione Borello e pensare che oggi sono tutte raggiungibili dà il metro con cui anche le imprese, oltre ai soccorritori, hanno lavorato per tutta la notte. In questo momento la strada è aperta su una corsia. Non voglio pensare che cosa sarebbe successo se non fossero stati fatti i lavori dello scolmatore e del San Romolo. Non abbiamo mai fatto appelli, ma oggi noi chiediamo lo stato di calamità naturale, chiediamo alla Regione risorse straordinarie. Ricordo che solo tra ieri pomeriggio e stanotte sono stati fatti più di 200 persone, abbiamo messo in sicurezza più di 100 persone e oggi, per fortuna, parliamo solo di danni materiali”.

“Siamo di fronte a un territorio fragile e colpito - ha aggiunto l'assessore Donzella - che riguarda non solo Sanremo, ci sarà un intervento di tutti i sindaci e gli amministratori perché venga riconosciuto in questo perimetro un risarcimento straordinario per fatti eccezionali che vanno a determinare lo stato di calamità naturale perché è necessario che si intervenga con finanziamenti di milioni di euro. Stiamo parlando di fatti che vanno al di là di quelli traumatici in tempi recenti. Quella del Comune di Sanremo è una macchina oliata che si sa muovere bene, ma ora siamo nella fase della messa in sicurezza per garantire l'ordinarietà. Valle Armea, per esempio, è un punto cruciale per la nostra economia e ora viene bloccata perché ad oggi, controllando, non so se si consentirà il transito, c'è stata un'erosione fortissima. Quando potranno avvenire i lavori? Qui ragioniamo in termini di risorse importanti, ci sono strade alternative che non sono sufficienti e il Comune da solo non può farcela, servono interventi straordinari di natura economica”.

“La vera emergenza è finita, ma c'è ancora pericolosità - ha concluso il consigliere Trucco - sono zone ancora in evoluzione, ci sono pietre o frane che possono staccarsi. Evitiamo comportamenti pericolosi”.

Oggi il sindaco Biancheri ha firmato 4 ordinanze: il rifiuto organico sarà portato a Collette Ozotto, i cimiteri saranno chiusi, la strada di valle Armea sarà chiusa ed è stato chiesto ai privati di sistemare alcune situazioni.