Sanremo: l'Odissea dei 15 intrappolati a Borello, Burastero "Ci è andata bene, potevamo finire sotto la frana"

Una vera e propria ‘Odissea’ per cercare di aiutare chi vive nella zona tra Borello, Bevino e San Romolo, dopo una prima frana che ha bloccato strada Senatore Ernesto Marsaglia. E’ quella che hanno vissuto, ieri tra le 16 e le 21 una quindicina di persone tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile, insieme al Dirigente del Comune, Danilo Burastero, il Consigliere comunale Giuseppe Faraldi ed il vice Comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio.

Ci racconta l’incredibile pomeriggio proprio Danilo Burastero: “Verso le 16 esco dall’ufficio e, vista la situazione, vado al Coc del Palafiori per sentire la situazione in città. Mi segnalano due frane a San Romolo e quindi decido di andare a vederle per capire cosa poter fare. Mi accompagna Consigliere Giuseppe Faraldi, con un fuoristrada della Protezione Civile. Saliamo da via senatore Marsaglia e già la situazione si preannunciava preoccupante. Con circa 15 cm d’acqua la strada sembrava un fiume e l’auto un motoscafo”.

L’auto riesce comunque ad arrivare Arriviamo all’altezza della prima frana, al bivio per Borello, dove ci sono già 4 Vigili del Fuoco, l’Ispettore Fulvio Asconio della Municipale e Vincenzo Carlino della Protezione Civile: “I Vigili del Fuoco – prosegue Burastero - si sono occupati di mettere in salvo due anziani che avevano la casa inagibile. Verifico la frana e chiamo subito l’impresa per eseguire l’intervento. La pioggia è però incessante e sopraggiunge il buio. Dopo 15 minuti decidiamo con Faraldi di tornare al Coc e iniziamo la discesa con il fuoristrada. Dopo circa 150 metri notiamo che la strada era stata sormontata da una colata di fango e acqua per circa 30 centrimetri. Proviamo a passare ma Faraldi, che era alla guida (per fortuna nostra) non se la sente dato che l’auto si impantana e quindi decidiamo di tornare nei pressi della frana per parlare con i Vigili del Fuoco e tentare di passare con i loro mezzi”.

Dopo 10 minuti circa Burastero e Faraldi tornano verso la frana a valle e con grande stupore verificano come, al posto della colata di fango c’è una enorme frana di pietre, terra ed alberi per circa 60 metri, proprio dove si erano impantanati con l’auto: “Ci è andata bene – spiega Burastero - perchè potevamo finire sotto la frana. Per nostra fortuna, dopo un paio d’ore, un ragazzo di Borello (Thomas), ci ha indicato una strada per aggirare le due frane di monte a piedi in mezzo al bosco. Una strada in molti tratti al limite della percorribilità ma, dopo circa 15 minuti, siamo tornati sull’asfalto. Alla fine troviamo le auto della Protezione Civile, che ci hanno riportato al Coc, passando da Perinaldo”.

Alle 21 termina l’Odissea dei 15 ‘intrappolati’ tra due frane, ma il lavoro del Comune non finisce di certo, perché stamattina bisognerà tornare sulla frana e, con la luce, cercare di liberare la strada. Unica nota positiva: il miglioramento del tempo.