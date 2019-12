Messa in sicurezza del torrente Argentina, i sindaci di Taggia e Riva Ligure lanciano allarme "Punto di non ritorno, servono subito interventi di mitigazione"

“Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Chiediamo subito interventi di mitigazione del torrente Argentina”.



E' quanto chiedono in maniera congiunta i due sindaci, Giorgio Giuffra di Riva Ligure e Mario Conio di Taggia, quest'ultimo assente per i sopralluoghi in zona Oxentina dove la forza dell'acqua ha distrutto 50 metri di strada e 19 persona sono rimaste isolate. I primi cittadini hanno lanciato un grido d'allarme per il territorio dei due comuni: mettere in sicurezza il torrente Argentina, un'urgenza che non può più attendere.



L'INTERVISTA A GIORGIO GIUFFRA





Appare sempre più evidente come la messa in sicurezza del corso d'acqua sia una priorità. Ieri,, abusiva, strada vicinale Argentina, nata negli anni '80, su area demaniale marittima e per volontà del consorzio di depurazione ed all'epoca autorizzata.Una zona nota dove è moltoe quindi, di riflesso, è rischioso per le famiglie e le aziende che vivono e lavorano lì. Queste persone sono rientrate a casa in serata e per fortuna non si è registrato il ferimento di nessuno.- spiega Giuffra –. Appare più complicato riuscire ad arrivare alla demolizione del ponte dove oggi passa la pista ciclopedonale, un'opera ingegneristica tutelata da un vincolo di interesse storico., in quanto si tratta di una struttura piuttosto recente, risalente al secondo dopoguerra.

Il problema principale rimane comunque la necessità di creare una strada alternativa sicura. Su Riva Ligure a breve prenderà forma la realizzazione di un percorso alternativo che passerà dal ponte di rio Giarello, 45mila euro finanziati tra Secom e Protezione Civile. Un intervento che purtroppo non eliminerà la problematica delle vie d'accesso non percorribili a causa dell'acqua, così come constatato ieri dal sindaco Giuffra.



I due sindaci caldeggiano una nuova fase progettuale e la nascita di una viabilità alternativa e sicura che potrebbe rappresentare la soluzione definitiva, soltanto se accompagnata all'opera di dragaggio. Il problema oltre ad essere di natura burocratica è anche di natura economica, in quanto l'intero pacchetto di interventi costerebbe alcuni milioni di euro, una cifra non sostenibile dai due comuni.



“Ad ogni allerta l'Argentina è una bomba ad orologeria. - aggiunge Conio - Ci vuole una presa di coscienza collettiva perchè da soli non possiamo fare più di una manutenzione ordinaria. Servono strumenti agili, finanziamenti ed una vera attenzione dei soggetti coinvolti sulle problematiche del dissesto idrogeologico. Il problema è che ne parliamo sempre il giorno dopo e sarebbe bello poter agire il giorno prima”.



“Questo vuole essere un appello generale e non solo a Regione. Siamo un Paese che si sta accartocciando su se stesso. Bisogna snellire queste procedure. C’è un eccesso di tutela normativa” - concordano entrambi i sindaci.