Dopo le piogge intense di ieri il tempo migliora: oggi ci sarà la conta dei danni ma avremo cielo sereno per alcuni giorni

Oggi la situazione meteo è decisamente migliorata e la forte perturbazione che ha colpito duramente la nostra provincia nella giornata di ieri, si è conclusa con oltre 300 millimetri di pioggia a Ceriana e Montalto, le due località più colpite, ma con l’entroterra che deve fare i conti con precipitazioni intense e con frane e smottamenti.

Queste, nel dettaglio, le precipitazioni: Ceriana 309, Montalto 307, Airole 208, Borgomaro 202, Apricale e Rocchetta Nervina 178, Seborga 147, Triora 145, Pigna 137, Dolcedo 134, Pontedassio 133, Dolceacqua e Bajardo 132, Montegrosso Pian Latte 122, Castelvittorio e Pieve di Teco 118, Col di Nava 116, Diano Marina 71, Ventimiglia 68, Sanremo 49, Imperia 43.

La situazione è decisamente migliorata per quanto riguarda il livello di rii e torrenti, che al momento non destano preoccupazioni. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è sceso a quota 0,23, mentre ieri aveva raggiunto un massimo di 1,93 (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Anche il torrente Argentina è salito: a Montalto è ora a quota a 2,21 dopo aver raggiunto i 7,27 di massimo ieri (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 2,05 dopo i 5,29 del picco di ieri (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Il torrente Armea è esondato nel corso del pomeriggio di ieri. Ora è a quota 0,67 dopo aver raggiunto ben 2,46 ieri (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Sceso anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,75 dopo aver raggiunto 3,22 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya: ad Airole è a quota 2,76 dopo essere arrivato ad un massimo di 4,63 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,85 dopo aver raggiunto il massimo di ieri a 2,22 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Anche il vento ha creato non pochi problemi, con una forte mareggiata che, almeno per ora, non sembra aver provocato gravissimi danni, anche se ovviamente bisognerà attendere le verifiche sul litorale, soprattutto da parte dei gestori degli stabilimenti balneari. Le raffiche più forti si sono registrate tra le 15 e le 16 di ieri pomeriggio, con il picco massimo (per le centraline presenti sul territorio) a Ventimiglia, con 100 km/h. Quindi: Imperia 75 km/h, Sanremo 70 km/h, Dolceacqua 55 e Diano Marina 51.

Le previsioni per oggi vedono schiarite sulla nostra provincia, con annuvolamenti invece sul resto della regione. L’aumento della nuvolosità in serata, con piogge e rovesci diffusi, è previsto solo nel Centro-Levante e, quindi, non sulla provincia di Imperia. I venti, al mattino saranno tra deboli e moderati meridionali con ingressi settentrionali sul centro; dal pomeriggio meridionali fino a forti con raffiche di burrasca. Il mare sarà agitato con mareggiate intense da Libeccio, temporaneo calo nelle ore centrali.

Domani ancora bel tempo sulla nostra provincia, con venti ancora tra forti e di burrasca da Ovest, Sud-Ovest. Mare agitato a Ponente, molto agitato a Levante con mareggiate intense da Libeccio.