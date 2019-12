Carpasio non è più isolata grazie all’intervento della Provincia e del Comune

La sp21 di Carpasio è stata riaperta al termine di una lunga giornata di lavori. Un risultato ottenuto grazie alla squadra ed ai mezzi della provincia. L’amministrazione comunale di Montalto Carpasio si è subito messa a disposizione della popolazione isolata ed ha chiesto l’intervento dell’ente provinciale per liberare la strada ieri invasa da un grosso fronte franoso che aveva isolato il borgo di Carpasio. In serata era stato aperto un primo corridoio per far passare la gente mentre oggi la strada è stata riaperta. Da parte del Comune rimane costante il monitoraggio sulle tombinature e sui rii.