Badalucco: nottata tranquilla per gli isolati di frazione Oxentina, in arrivo squadre dei Vigili del Fuoco da Torino e Reggio Emilia

È trascorsa in tranquillità la notte per le persone isolate da ieri in frazione Oxentina, a Badalucco. Sul posto sono rimasti a presidio i Vigili del Fuoco in modo da monitorare costantemente l'evolversi degli smottamenti.

Quest'oggi arriveranno in zona altri Vigili del Fuoco, nello specifico sono previste colonne di mezzi da Torino e da Reggio Emilia. Massima attenzione ai movimenti del terreno con l'obiettivo di liberare la strada il prima possibile.

Intanto è di nuovo percorribile la provinciale che porta da Taggia a Badalucco.