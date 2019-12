Badalucco: 16 persone evacuate dai Vvf in 6 abitazioni in pericolo in località Oxentina, la strada non c'è più (Foto)

Si aggrava la situazione a Badalucco in località Oxentina per le persone rimaste isolate a causa della frana di ieri. I soccorritori hanno predisposto l'evacuazione delle 16 persone che abitano nelle 6 abitazioni in pericolo. Sul posto sono giunte anche colonne di Vigili del Fuoco da Torino e Reggio Emilia.

Sulla strada sono crollate tonnellate di detriti e sarà sicuramente difficilissimo riuscire a riaprire la strada e bisognerà inventare una strada alternativa. Intanto, grazie al lavoro notturno, è stata ripristinata la viabilità sulla SP 21 nel tratto di Montalto Carpasio.