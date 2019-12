Acqua non potabile a Castellaro: il sindaco Galatà emette l'ordinanza a seguito della piena dell'Argentina

È stata diramata nelle scorse ore un'ordinanza del sindaco di Castellaro, Giuseppe Galatà sulla non potabilità dell'acqua nel centro dell'entroterra alle spalle di Taggia.

L’ordinanza, a scopo cautelativo, è stata adottata in seguito alla piena del torrente Argentina sul quale è ubicato il pozzo principale dell’acquedotto di Castellaro

La non potabilità dell'acqua rimarrà fino ad una nuova ordinanza.