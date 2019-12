Sanremo: progetti per i giovani alla dependance di Villa Mercede, spazi concessi alla cooperativa sociale ‘L’Ancora’

La cooperativa sociale ‘L’Ancora’ è da tempo impegnata anche in progetti che mettano al centro i più giovani e, per questo, è capofila del patto di sussidiarietà delle politiche giovanili per attività progettuali.

Di recente il Comune ha quindi deciso di affidare alla cooperativa la concessione degli spazi all’interno dell’ex dependance di Villa Mercede, nel popoloso quartiere di San Martino, struttura recentemente ristrutturata grazie ai finanziamenti regionali. All’interno della dependance al momento trovano casa i ragazzi di Radioimmaginaria che, quindi, potrebbero dar vita a qualche progetto in condivisione con ‘L’Ancora’.

La cooperativa sociale ‘L’Ancora’, insieme a ‘Effetto Farfalla’, il Centro Italiano Femminile e la cooperativa torinese che gestisce il centro di aggregazione giovanile ‘Baraonda’ a Baragallo, hanno in affidamento i locali per una serie di attività, ne sono quindi ‘custodi’ per conto del Comune e li utilizzano per attività che mettano al centro i giovani.