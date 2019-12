Sanremo: pranzo degli auguri di Natale per i Cavalieri della Repubblica e i Maestri del Lavoro soci della dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (Foto)

Dopo la celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Goffredo Sciubba, parroco della Chiesa degli Angeli, i soci dell'A.N.I.O.C. hanno fatto il pranzo per gli auguri di Natale, al ristorante Marinella. Durante il pranzo il Presidente ha ricordato, il successo per il 46° Convegno Nazionale organizzato a Sanremo, dove tutti i delegati Regionali d'Italia, hanno ringraziato ed espresso parole di soddisfazione agli organizzatori, all'amministrazione della Città, al Casinò di Sanremo e alla Direzione del Ristorante, per aver organizzato uno dei convegni più belli, fatti dall'associazione in Italia. Grande soddisfazione per tutti i soci A.N.I.O.C. presenti al pranzo degli Auguri, per l'ingresso nella delegazione di Sanremo del Cav. Alfredino Croesi e del Cav. Lucia Alessandro.