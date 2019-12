L'attrice imperiese Francesca Mareri (Ramaiolo in Scena) per la prima volta al percorso formativo Itaf

Per la prima volta una attrice ligure, l’imperiese Francesca Mareri della compagnia ‘Ramaiolo in Scena’ parteciperà, sotto la guida di Daniele Franci, un percorso formativo denominato ITAF (International Theater Academy of Fita) dedicato ai giovani iscritti Fita di tutta Italia.

Giunto alla settima edizione, il percorso Itaf 2020 inizierà a fine gennaio e si articolerà in cinque settimane di residenza: le prime quattro nella sede del Centro nazionale di formazione Fita di Reggio Emilia, mentre l’ultima, a Utrecht, in Olanda, presso il Creative College, da anni partner attivo del progetto. Durante il percorso formativo nascerà uno spettacolo che avrà come tema il terrorismo.

Francesca dopo aver superato una prima selezione regionale partecipando al FLAG (Formazione Laboratorio Arti Giovani) promosso da Fita Liguria, ha superato la selezione nazionale per ITAF che si è tenuta a Reggio Emilia a metà dicembre. L'attrice imperiese, sempre a seguito della selezione del FLAG, ha partecipato all'Accademia Nazionale del Teatro che sei è tenuta a settembre di quest'anno a Pescara in occasione della Festa del Teatro organizzata da Fita.

E' la prima volta che una giovane attrice ligure partecipa ad entrambe le esperienze formative nazionali promosse da Fita.