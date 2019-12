Imperia: situazione di degrado in via Romita, cresce la protesta tra gli abitanti (foto)

Cresce la protesta fra gli abitanti di via Romita a Imperia per il degrado della zona che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. A partire dalla pulizia stradale che per questa zona sembra essere stata da tempo dimenticata, con rifiuti piccoli e grandi che si accumulano ai margini. All'illuminazione che è diventata del tutto insufficiente con il venire meno di un punto luce mai sostituito. Infine le condizioni generali della pavimentazione che uniti all'oscurità e alla presenza di rifiuti rendono veramente pericoloso il transito pedonale, soprattutto delle persone anziane che numerose abitano in questa zona. Di questo malcontento si fa portavoce la vivace signora Pina che non manca però di sottolineare quanto anche il comportamento dei residenti debba concorrere a rendere più vivibile questa via, che per il suo aspetto caratteristico, se adeguatamente valorizzata, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il rione Fondura.