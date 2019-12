Al museo ‘Girolamo Rossi’ l’IC1 Biancheri presenta i progetti ‘Pon’ sulla città di Ventimiglia

Un gruppo di alunni dell’IC1 Biancheri ha presentato ieri tre progetti legati alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, finanziati dai Fondi Strutturali Europei.

I tre percorsi hanno permesso agli studenti di conoscere il prezioso patrimonio storico, archeologico e naturalistico della zona intemelia. Hanno avuto pertanto una grande opportunità, quella di vivere la “Scuola sul territorio, per il territorio e con il territorio”.

“Thomas Hanbury, filantropo in territorio ventimigliese” è il titolo del primo progetto, coordinato dalle Prof.sse Elena Pozzi e Maria Grazia Varapodio e patrocinato dall’Università di Genova e dai Giardini Hanbury. Seguendo le tracce che T.Hanbury ha lasciato i ragazzi hanno scoperto che, oltre ai Giardini a La Mortola, ha fatto molto di più, contribuendo in modo significativo alla conservazione del patrimonio storico e archeologico di Ventimiglia. E’ stato anche un benefattore attento ai bisogni della collettività per la quale ha costruito scuole e fontane, ha finanziato presidi sanitari e promosso interventi di grande valore sociale.

Con il patrocinio dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, le Prof.sse Debora Perra e Ginetta Vermi si sono occupate del progetto “Noi e il museo”: hanno portato gli alunni a visitare i musei, i monumenti e i siti più importanti della città, dall’Antiquarium al centro storico, dalla Biblioteca Aprosiana alla Chiesa di S.Agostino, dal Museo Archeologico alla Cattedrale e alla Chiesa di San Michele per far conoscere e comprendere la ricchezza di un patrimonio culturale che spazia dall’antichità al Novecento.

Il terzo progetto “Da Linneo a Moby Dick, un cammino di conoscenza nel Mar Ligure, dalla costa alle profondità”, è stato realizzato dalle biologhe marine Dott.sse Federica Gelsomino e Monica Previati e seguito dalla Prof.ssa Maria Grazia Varapodio, con il patrocinio del Fai. L’esperienza ha stimolato i ragazzi a comprendere l’unicità e la ricchezza del Santuario Pelagos. Il lavoro svolto sul litorale ha fornito loro strumenti utili per monitorare la costa con un vero metodo scientifico, nella consapevolezza che si tratta di un ambiente straordinario che deve essere amato e protetto dal pericolo dell’inquinamento e dall’incuria. Tutti i progetti hanno ottenuto anche il patrocinio del Comune di Ventimiglia.

Durante l’incontro i protagonisti sono stati i ragazzi che hanno illustrato con precisione, puntualità e competenza il percorso svolto, dimostrando di aver interiorizzato una grande sensibilità nei confronti dell’ambiente in cui vivono.

Alla manifestazione erano presenti la Dott.ssa Gandolfi Daniela, Direttrice del Museo Archeologico G.Rossi, il Dott. Fabio Piuma, la Dirigente dell’IC1 Biancheri, Dott.ssa Simonetta Barile, il sindaco Gaetano Scullino, il Vicesindaco Simone Bertolucci, l’Assessore Tiziana Panetta, la Dott.ssa Elena Zappa dell’Università di Genova, le biologhe marine Dott.sse Federica Gelsomino e Dott.ssa Monica Previati e il Consigliere comunale nonchè Presidente del Consiglio d’Istituto Giordanengo Massimo.

Sono intervenute, come rappresentanti del FAI di Imperia, Carmen Lanteri, Deanna Mangatia e Laura Fiore. Carmen Lanteri ha ricordato la collaborazione che per anni il FAI ha promosso con il Liceo scientifico e l’IC1 Biancheri per il progetto “Apprendisti ciceroni”; Deanna Mangatia ha sottolineato il grande valore della conoscenza in accordo con lo spirito della fondazione che “chi conosce ama e chi ama rispetta e protegge". Tra il pubblico vi erano inoltre Don Luca Salomone, Erino Viola, il Dott. Sergio Pallanca e Dario Canavese rappresentante della Cumpagnia d’i Ventemigliusi.

Come figure referenti dei PON erano presenti l’insegnante Laura Mustica e la Sig.ra Stella Castellazzi che hanno curato la parte burocratico-amministrativa. Grande è stata l’adesione dei genitori che hanno condiviso e apprezzato il percorso fatto dai loro figli. Per concludere in bellezza la serata, al termine della presentazione i genitori hanno offerto un buffet, ottima occasione per trascorre un momento di convivialità e per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.