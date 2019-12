Ventimiglia: le prossime attività dell'Associazione Europea 'Amici della Francia'

Nello scambiarsi gli auguri di buone feste Natalizie in un noto locale di Ventimiglia centro, il "bureau" Direttivo dell'Associazione "Amici della Francia" nella foto di Alessandro, ha stabilito con il Presidente dott. Eduardo Raneri il programma di massima dei primi incontri per il nuovo anno 2020 che riportiamo di seguito: mercoledì 15 gennaio alle ore 17.15 rendez-vous alla Biblioteca Aprosiana del gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese con Mr. Jacques Buisson dedicato a Madame de Sevigné (1626 -1696); giovedì 16 gennaio ore 12.30 tradizionale festa del Gateau de Roi (Torta del Re) al Rist. Val di Sogno di Bordighera Alta; mercoledì 12 febbraio ore 14.30 ritrovo alla sala St.Exupery di Mentone (8 rue de la République) per assistere alla proiezione del film documentario sulla "Route Napoleon" della serie "Connaissance du Monde"; domenica 23 marzoalle ore 15.30 al Palazzo del Parco di Bordighera, Inverno musicale con l'Opera Rigoletto di Verdi e l'Orchestra sinfonica diretta dal M° Massimo Dal Prà, soprano Claudia Sasso; mercoledì 1° aprile ore 14.30 alla Sala St. Exupery di Mentone film documentario sulla "Transiberiana" da Mosca a Pechino.



Per contatti e adesioni tel. 0184 298537/352078/294260