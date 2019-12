Due smottamenti nel pomeriggio hanno determinato la chiusura della strada per San Giacomo e conseguenti disagi per i residenti. La frazione al momento è isolata per via delle frane in zona Borello e alla curva del Marzocco.

Una piccola frana si è verificata all'altezza del 'Samantha', mentre altri sono gli smottamenti in zona.

Ora si attende un intervento per liberare la strada, ma non si sa quando e come si potranno iniziare i lavori.