Ventimiglia: tre ore di Consiglio ieri sera, approvato il bilancio triennale ed il progetto per il piazzale autostradale

Consiglio comunale senza particolari ‘acuti’, ieri sera a Ventimiglia. Tre ore di discussione, tra le 20.30 e le 23.30, durante il quale si è chiusa l’importante pratica del bilancio di previsione e le pratiche correlate, tute approvate.

E’ stato infatti approvato il bilancio 2020-2022 e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, ma anche triennale 2020/2022 per l 'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna. Sul bilancio sono arrivati i voti a favore della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.

Nel corso dell’assise c’è stata la conferma delle aliquote e delle detrazioni delle imposte Imu, Tasi ed Irpef, oltre alla conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno per il 2020. Approvata anche la presa d'atto del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2019, da finanziare con il gettito della Tari, l’approvazione dell’aumento percentuale delle tariffe Tari per il 2020.

Al termine è stato approvato il progetto di riqualificazione del piazzale autostradale di Ventimiglia, dove sono previste le opere di completamento.

Su diverse pratiche l’opposizione si è astenuta o ha votato a favore tranne che, ovviamente, sul bilancio. Il Consiglio comunale è terminato con il classico scambio di auguri natalizi ed è stato confermato che il prossimo si svolgerà a gennaio.