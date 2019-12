Ventimiglia: edilizia popolare frazione Seglia, Ballestra: "La città non si deve accolare l'onere di altra edilizia popolare"

"Ho letto la polemica nata a seguito della delibera di giunta comunale con la quale l'amministrazione continua l'iter per la costruzione di case di edilizia popolare in frazione Seglia". Ad intervenire sull'argomento è il concigliere comunale di Ventimiglia Giovanni Ballestra che spiega: "Il presidente del comitato di quartiere, avvocato Condrò, rileva che quella zona risulterebbe ulteriormente penalizzata da questo insediamento e suggerirebbe altra zona dove prevedere l'intervento edilizio.

"Non me né voglia né il presidente Condrò né tanto meno l'amministrazione comunale. La mia visione è differente dalle loro due. Non credo che Ventimiglia debba ancora accollarsi l'onere di altra edilizia popolare".

"In questi anni la costruzione del porto turistico degli Scoglietti, la riqualificazione del centro storico e della zona borgo, le iniziative in itinere che mirano a riqualificare zona lago il fronte mare e speriamo l'acquisizione delle aree ferroviarie mirano ad elevare la qualità di vita dei ventimigliesi e l'immagine di tutta la città. Il richiamo turistico per una fascia di clientela medio alta deve essere la vera scommessa del futuro".