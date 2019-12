Taggia: Comuni Ricicloni e percentuale differenziata, il sindaco replica "Nel 2019 invertito il trend negativo"

“Quest’anno siamo riusciti ad invertire la tendenza negativa sulla raccolta differenziata”.

Lo assicura il sindaco di Taggia, Mario Conio, questa mattina chiamato in causa dal gruppo di opposizione ‘Il Passo Giusto’ (LINK) in merito al quarto posto del comune nell’ultimo report dei Comuni Ricicloni di Legambiente. Sulla base dei dati relativi al 2018, Taggia aveva raggiunto il 69,5%, con un calo dello -0,6% sul 2017.



Da questo dato l’opposizione aveva suggerito al primo cittadino l’avvio di una commissione dedicata ad analizzare i problemi legati alla raccolta differenziata. Secondo il primo cittadino, tuttavia, i dati emersi dal report non rispecchiano l’andamento dell’ultimo anno.



“Traggo spunto dall’intervento dei consiglieri comunali de ‘Il passo giusto’ per fare alcune considerazioni sull’anno che volge al termine ed i risultati raggiunti sulla raccolta differenziata. Siamo riusciti ad ottenere due importanti risultati. - sottolinea il primo cittadino - Il principale è di essere riusciti immediatamente ad invertire la tendenza negativa riscontrata nel 2018, quindi ci avviamo a chiudere l’anno con un netto miglioramento della percentuale. Siamo stati capaci di reagire per arrivare a traguardare un risultato lusinghiero che ci porrà nuovamente ai vertici provinciali”.



“Un altro aspetto è stato quello di andare a risolvere una grande quantità di problematiche legate alla raccolta differenziata sul territorio, attuando modifiche al sistema di raccolta legato alle isole di prossimità condominiali che tanti problemi hanno dato in passato, sia per l’efficacia del sistema che per il decoro urbano. - prosegue Conio - Nel corso del 2019 sono state eliminate 50 batterie di prossimità problematiche, sostituite con modalità di raccolta diverse o internalizzando i cassonetti nei condomini, cosa che in passato non era stato possibile fare”.



“Quindi, questo ci ha permesso di avere un netto miglioramento del decoro urbano e diminuire anche le altre problematiche. - aggiunge - Ci ricordiamo tutti le numerose foto dei cassonetti aperti con rifiuti abbandonati su sede stradale. Questo problema non è ancora del tutto risolto ma stiamo continuando a lavorare, anche passando dall’investimento sulle isole ecologiche che prossimamente arriveranno sul territorio comunale”.



“In sintesi, l’anno si chiude con risultati lusinghieri dove abbiamo dimostrato una risposta eccellente andando a migliorare in modo netto i risultati di raccolta differenziata rispetto al 2018. In ultima analisi, colgo con piacere l’apertura dimostrata dal gruppo ‘Il passo giusto’ e se in futuro ci sarà necessità di avere loro supporto, nel caso si interrompesse la crescita della differenziata o si manifestino altri eventuali problemi, non esiterà a valutare questa loro apertura” - ha concluso il sindaco Conio.