Taggia: Comuni Ricicloni, cala la differenziata. Da 'Il Passo Giusto' "Porgiamo una mano all'amministrazione, sediamoci ad un tavolo insieme"

Partendo da questo dato gli esponenti della minoranza hanno commentato: "È di ieri la notizia che il Comune di Taggia ha sfondato la linea del 70% di raccolta differenziata. Infatti dopo una prima leggera involuzione fisiologica, il nostro Comune ha purtroppo perso terreno di anno in anno, superando, in negativo, la soglia "psicologia" del 70%. Il servizio avviato nel 2013 con non poche difficoltà (incendio cassonetti aprile 2013 e difficile dislocazione batterie condominiali), aveva finalmente trovato il suo equilibrio, portando anche dei buoni risultati in termini di "qualità" e quantità delle frazioni raccolte".

"Che cosa sta succedendo? - si chiedono Napoli, Orengo, Manni e Brugnolo - Perché i cittadini non credono più in quello che è stata per tutti noi la più grande ed importante innovazione ambientale per il nostro territorio dell'ultimo quarto di secolo? Cosa ci ha spinto da un sorprendente 74% ad un misero 69,5% (annualità 2018, 13.916 abitanti, -0,6% sul 2017)". "Con questa lettera vogliamo porgere una mano al Sindaco Conio ed alla Sua Amministrazione, perché crediamo che la partita vada ben oltre la fazione politica, e che un fronte comune possa portare reali benefici. - chiosano - Suggeriamo quindi di organizzare una commissione consigliare ad hoc, nella quale potersi confrontare, scevri da qualsivoglia secondo fine di tipo politico/elettorale".