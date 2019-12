Ventimiglia: domani tornerà il concerto natalizio insieme all'Orchestra Filarmonica Giovanile

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il grande Concerto di Natale dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretto dal Maestro Franco Cocco. La tradizionale manifestazione natalizia si terrà sabato 21 dicembre, alle 16, in piazza Bassi, di fronte alla Chiesa di Sant'Agostino.



"Durante l’esibizione si potranno ascoltare brani Natalizi, colonne sonore di film famosissime e brani di natura Bandistica, Jazz e Classica lavorati con costanza, entusiasmo e molta partecipazione nel corso di questi mesi. - ha spiegato il maestro Franco Cocco - Oltre 30 i musicisti che saranno presenti per offrire l’esecuzione di due brani svolti dagli allievi del Laboratorio di Musica d’Insieme della Scuola di Musica “A. Biancheri” Città di Ventimiglia. Lo scopo del laboratorio è quello di far entrare tutti i nuovi/futuri musicisti nel magico mondo Musicale. Invito tutta la popolazione Ventimigliese e non a passare un magico pomeriggio Musicale in compagnia per poi, infine, scambiarsi gli auguri di Buon Natale".