Sanremo: tre giorni di saggi natalizi musicali per l'Istituto “Centro Levante” (Foto)

Si sono tenuti martedì, mercoledì e giovedì i Saggi natalizi musicali dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”. Le esibizioni corali e strumentali si sono tenute, alla presenza del Dirigente Scolastico Giuseppe Monticone, dei docenti e dei genitori nell’auditorium della scuola, preziosa risorsa dell’Istituto.

Erano presenti i docenti dei vari ordini di scuola, che hanno preparato accuratamente i giovani musicisti.

Scuola dell’Infanzia Santa Marta: Laura Marcucetti (coro), Cristina Bianchi, Giada Contartese, Cristina Fiumara, Rachele Manna, Giovanna Negro.

Scuola Primaria A. Volta: Laura Marcucetti (coro), Antonella Prospato (coro), Gabriella Amoretti, Maristella Avola, De Falco Mariella, Cristina Bregliano, Elisa Calvani, Lucrezia Colaianni, Silja Grigolo, Antonella Lanteri, Giuliana Manca, Mara Orengo, Margherita Orengo, Antonella Ragonese

Scuola Secondaria di primo grado: Sergio Basilico (chitarra), Cristina Orvieto (pianoforte), Giovanni Sardo (violino), Livio Zanellato (flauto)

Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria hanno cantato anche accompagnati dagli strumenti musicali degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che frequentano i corsi a indirizzo musicale. I giovani musicisti si sono esibiti in una vera e propria formazione orchestrale comprendente violini, flauti, saxofoni, chitarre, pianoforti e batteria. Inoltre sono stati eseguiti brani per ensemble di violino e pianoforte, chitarra solista e violino solista.

Professori e ragazzi si sono dati appuntamento per il 13 e 14 gennaio per lo svolgimento dei test attitudinali d’ingresso alla classe Prima della Scuola Secondaria di I grado al fine di formare la futura classe a indirizzo musicale.

I corsi ad indirizzo musicale dell’I.C. “Sanremo Centro Levante”, sono gratuiti e attivi dal 1988; gli strumenti insegnati sono la chitarra, il flauto traverso, il pianoforte e il violino. Gli alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano, nell’ambito dell’attività curricolare, 2 ore settimanali per svolgere lezioni di strumento, individuali e/o per piccoli gruppi.

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale promuove molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze favorendone una sana crescita sia culturale che sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, umano ed intellettuale. Lo studio dello strumento musicale resterà certamente un'esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere al Liceo musicale e al Conservatorio.

Per ulteriori informazioni www.icsanremocalvino.it