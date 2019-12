Questa sera al Bacàn di Imperia un evento a base di bollicine firmato Franciacorta Berlucchi 61

Natale vuol dire regali, felicità ma anche un brindisi ai buoni auspici e alle feste, che entrano sempre più nel vivo. Il Bacàn di Imperia ha organizzato una serata interamente dedicata alle bollicine d'autore: una degustazione Franciacorta Berlucchi 61.

Questa sera, venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 18.00 prende il via l'apericena del locale imperiese con una serata speciale, dedicata ad un marchio storico la cui cantina, in prossimità di Palazzo Lana de’ Terzi, risale al 1680.

Le bottiglie custodite fra i muri in pietra, dalle pupitre in legno che accolgono i Franciacorta Riserva arrivano a Imperia per una serata speciale: non perdete l'occasione di un brindisi tutto a base di bollicine d'annata.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook:https://www.facebook.com/Bacan.Oneglia/