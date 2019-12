Magico Natale a Oneglia: domani, ultimo evento natalizio con On-Centro e il Circo di Babbo Natale

Magico Natale a Oneglia: domani, 21 dicembre, ultimo evento natalizio con On-Centro e il Circo di Babbo Natale



"Dopo aver acceso il Natale a Imperia e il successo delle iniziative che hanno visto arrivare Babbo Natale lo scorso 8 dicembre, giunge al termine il programma natalizio di dicembre di On-Centro.



Sabato 21 dicembre il calendario è più vivo che mai con Il Circo di Babbo Natale, dalle ore 15.30 fino a sera ecco tutti gli eventi che vi aspettano nel centro di Oneglia.

Due postazioni 'face painting' con scenografie natalizie dove le truccatrici stupiranno i bambini e i loro genitori con fantastici trucchi sul viso. Una postazione per la distribuzione gratuita di zucchero filato e una postazione per lo spettacolo del cantastorie e marionette.

Uno spettacolo itinerante con i clown e un altro, parallelo con un'artista circense accompagnati dai trampolieri che regaleranno palloncini a scultura.

Per le vie del centro di Oneglia Fortunello guiderà la Corvette elettrica che farà da mini taxi per i bambini.



Il progetto On-Centro, nato da un'iniziativa del Comitato San Giovanni che nel 2018 ha coinvolto via e piazza San Giovanni, quest'anno raggiungerà anche il centro di Oneglia, dove ha trovato la collaborazione congiunta dei commercianti di InVia, del CIV Nuovoneglia e via dell'Ospedale – il salottino di Oneglia.

Una grande giornata di festa nata dalla collaborazione di persone, commercianti, associazioni, professionisti, imprenditori che hanno a cuore Imperia".