La storia del Festival di Sanremo invade piazza Bresca: sabato il concerto degli Agita & Friends

AGITA Ferdi Barcellona e Paolo Bora Tansi, cantante e bassista dei Simon Dietzsche, gruppo genovese e fondatori dell'ensemble AGITA IL CORO nel 1998. All’attivo più di 1000 date tra feste, convention ed eventi. & FRIENDS Marco Effe, chitarrista eclettico, bassista della progressive band Eris Pluvia, centinaia di serate in solitaria come cantante, con Dialma covers band, Agita il coro, Dual Blue Ester Carlucci, cantante jazz soul RnB acid jazz ha esordito nel mondo musicale negli ani 80, autrice di testi musicali nata il 3 /2 /75...a Genova attualmente impegnata in un trio funky....e in un omaggio a Amy Winehouse

La manifestazione proseguirà in diversi punti della città per tutto il periodo festivo di dicembre con questo calendario:

sabato 28 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘80 con The Best of Sanremo - progetto Festival

domenica 29 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival

venerdì 3 gennaio, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen

sabato 4 gennaio, ore 17.30, in piazza Eroi - Fontana Siro Carli: anni ‘2010 con Christian G.