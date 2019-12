Imperia: sabato la riapertura della Piscina Cascione, nel weekend tanti corsi gratuiti per provare

Tanto novità per il Natale imperiese: sabato 21 dicembre la piscina 'Cascione' riaprirà al pubblico e, per tutto il weekend, l'accesso alle vasche sarà libero con la possibilità di nuotare e provare gratuitamente tanti nuovi corsi. Le iscrizioni ai corsi Scuola Nuoto e Pallanuoto, effettuate il 21 ed il 22 dicembre, saranno agevolate da vantaggiose promozioni.

Dopo l'inaugurale taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Imperia, previsto per le ore 11 di sabato, la piscina si metterà subito 'in moto'. In acqua, saranno sempre presenti gli istruttori che faranno sostenere gli esamini di Scuola Nuoto ai più piccoli. I corsi cominceranno il 9 gennaio e, per chi si iscriverà durante gli Open Day, sono previste promozioni allettanti. Inoltre, all'ingresso, verranno allestiti banchetti espositivi che mostreranno tutte le novità della nuova stagione.

Sabato 21 dicembre, dalle 11:30, il pubblico si scalderà con l'energia del Fitness in acqua di Federica. Mentre, dalle 12, Sofia condurrà la prova di Pilates.

Pomeriggio ricco di appuntamenti: subito con le dimostrazioni di Nuoto degli Esordienti (ore 13) e di Nuoto Sincronizzato (dalle ore 14). E poco dopo, dalle ore 15 alle 16, riaprirà anche la Sala Pesi con Guglielmo. In attesa dell'arrivo di Babbo Natale (ore 16 circa) che i più piccoli accoglieranno con una fumante tazza di cioccolata calda. Intanto, in palestra (dalle ore 17) arriverà Sara per la prova di Hiit e, in acqua, tante amichevoli dimostrative di Pallanuoto Femminile.

Il programma continua domenica 22 dicembre: in vasca, ripartiremo con il 'Corso Baby' di Nuoto , alle ore 10:30, con Federica, seguita alle 11:30 da Aqualates con Sara. Attenzione rivolta anche alla palestra, dove si terrà una lezione di Pilates con Jessica, sempre dalle 11:30. E poi ancora Sara con Mobility, dalle 12:00. In acqua, sarà una domenica pomeriggio piena con Nuoto Sincronizzato (dalle ore 14) e le amichevoli di Pallanuoto maschile (dalle 16). Nell'atrio, ritornerà Babbo Natale per un ultimo saluto (dalle ore 16), prima che riparta e faccia felici tutti i bambini del mondo.

Ecco il programma completo





Sabato 21 Dicembre

11:30 fitness in acqua

12:00 pilates

13:00 - 15:00 nuoto (Esordienti)

14:00 - 18:00 nuoto Sincronizzato

15:00 - 16:00 sala Pesi

15:00 - 17:00 amichevole Pallanuoto (Under 11/13)

16:00 - 18:00 arriva Babbo Natale!

17:00 hiit

17:30 amichevole Pallanuoto (A2 Femminile)

Domenica 22 Dicembre

10:30 corso Baby

11:30 aqualtes

11:30 pilates

12:00 mobility

14:00 - 16:00 nuoto Sincronizzato

16:00 - 17:00 amichevole Pallanuoto (Maschile)

16:00 - 18:00 salutiamo Babbo Natale!



*in Vasca, Sempre Presenti Gli Istruttori Per Esamini Scuola Nuoto