Ecco le Nuove Proposte del 70° Festival di Sanremo: da Area Sanremo Matteo Faustini e il duo Gabriella Martinelli e Lula (Foto e Video)

C'è una prima certezza in vista del 70° Festival di Sanremo. La finalissima di Sanremo Giovani trasmessa questa sera in diretta su RaiUno dal Teatro dell'Opera del Casinò ha decretato la rosa delle otto Nuove Proposte.

Al 70° Festival andranno: Leo Gassmann con “Vai bene così”, Fadi con “Due noi”, Marco Sentieri con “Billy Blu”, Fasma con “Per sentirmi vivo”, Eugenio in Via Di Gioia con “Tsunami” oltre a Tecla Insolia con “8 marzo”, vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo Young.

L'intervista ad Amadeus

La finale di Sanremo Giovani ha visto la conduzione di Amadeus, direttore artistico e conduttore anche della 70ª edizione del Festival oltre alla partecipazione della giuria televisiva composta da: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio.

Grande, come sempre, la soddisfazione tutta matuziana per i due scelti tra gli 8 finalisti di Area Sanremo Matteo Faustini con “Nel bene e nel male” e il duo Gabriella Martinelli e Lula con “Il gigante d'acciaio”.

L'intervista al presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Livio Emanueli

Foto Duilio Rizzo.