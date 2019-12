Da Pieve di Teco a Sarola, cambio di giorno e location per lo spettacolo 'Concert Jouet'

Lo spettacolo 'Concert Jouet' in programma oggi, venerdì 20 dicembre, al Teatro Salvini di Pieve di Teco è stato annullato per l'allerta meteo rossa. In compenso, gli organizzatori hanno rinviato lo spettacolo a domani, sabato 21 dicembre, in una nuova location, la Cantina Ramoino, presso l'omonima azienda agricola, a Sarola, frazione di Chiusavecchia. Il concerto si terrà a partire dalle 19.



"Dopo lo spettacolo, per chi lo desidera, festeggeremo insieme il successo della Rassegna e ci faremo gli auguri di Natale, cenando nel Ristorante dei Ramoino, attiguo alla Cantina. Chi ha già acquistato i biglietti avrà la sua poltrona, riservata a Sarola. Diversamente potrà chiedere rimborso, oppure avere un 'pass free' per i prossimi spettacoli della Stagione 2020 diretti e organizzati da @Act - ArtiColazioniTeatro - Amanda Fagiani"