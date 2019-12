Da Area Sanremo al 70° Festival: le emozioni di Matteo Faustini e del duo in ‘rosa’ Gabriella Martinelli & Lula (Foto e Video)

Hanno iniziato il loro percorso a fine estate, insieme a centinaia di altri ragazzi, tra le strade di Sanremo e il Palafiori. Per loro il ‘pass’ per il Festival aveva il nome e la forma di Area Sanremo, concorso completamente gratuito e unico in Italia a garantire due posti assicurati tra le Nuove Proposte del Festival.

Hanno studiato con i docenti scelti dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e dal Comune, si sono confrontati, sono stati giudicati e, ora, smaltito il turbine emotivo di Sanremo Giovani, sono pronti per il 70° Festival della Canzone Italiana.

Tra gli oltre 700 partecipanti ad Area Sanremo 2019 l’hanno spuntata Matteo Faustini e il duo tutto al femminile Gabriella Martinelli & Lula rispettivamente con i brani “Nel bene e nel male” e “Il gigante d’acciaio”.

Questa mattina, a poche ore dalla realizzazione del loro sogno, li abbiamo incontrati in occasione del foto-call con tutti e otto le Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo.