A Bordighera, Natale è ancora più magico!

I bambini saranno i protagonisti nella giornata di domenica 22: il Babbo Natale Express fermerà davanti al mercato coperto di piazza Garibaldi dalle 10.00 alle 11.30, mentre ai giardini del Palazzo del Parco avrà luogo il terzo appuntamento con il programma d’intrattenimento pensato per i più piccini. Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 si susseguiranno il laboratorio natalizio, la distribuzione di palloncini, la baby dance e l’incontro con i personaggi di Frozen; sarà inoltre presente una macchina della neve che renderà l’atmosfera ancora più speciale.

Nella stessa data, un’altra importante manifestazione a cura di Confcommercio: via Vittorio Emanuele II sarà infatti chiusa al traffico dalle 10.00 alle 19.00 per ospitare BordiChristmas, una giornata dedicata allo shopping natalizio con spettacoli di animazione e giocoleria, musica, laboratori, mercatini di Natale e prelibatezze.

Densa e all’insegna della tradizione l’agenda della vigilia. Il pomeriggio del 24 dicembre la Città risuonerà delle note del repertorio popolare e natalizio che la Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera regalerà nel suo concerto itinerante, a partire dalla 15.30.

Più tardi, alle ore 17.00, Babbo Natale Sub aspetterà tutti i bimbi al porto con caramelle e cioccolata calda. In Paese Alto, sempre alle 17.00, l’Associazione U Risveiu Bordigotu accenderà il tradizionale Foegu du bambin in piazza padre Giacomo Viale. Il fuoco natalizio scalderà anche il Sagrato della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Sasso, dalla vigilia fino al 6 gennaio.

Giovedì 26 dicembre, a Villa Etelinda, in occasione del 90° anniversario dell’apertura della Casa di Riposo Margherita di Savoia sarà inaugurata la mostra dal titolo ‘Dalla Casa reale alla Casa di riposo’, esposizione di documenti originali delle ditte fornitrici che collaborarono alla ristrutturazione della villa, con foto e storie. Proseguiranno inoltre, nelle stesse giornate, altre due mostre: quella di Cesare Fenech, presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, e “Centocinquanta per Trenta”, collettiva degli artisti dell’Accademia Riviera dei Fiori Giuseppe Balbo.

Il 28 dicembre, dalle 15.00, l’occasione per andare alla scoperta degli edifici realizzati a Bordighera da Charles Garnier, grazie ad un percorso storico-architettonico (la prenotazione è obbligatoria allo 0184262882).

La settimana si concluderà infine con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro De Lorenzo, che sabato 28 dicembre presenterà al Palazzo del Parco il concerto dal titolo “Valzer e Polke della famiglia Strauss”.

Bordighera vi aspetta, per festeggiare insieme un magico Natale!