Consigli utili per far sì che la tua newsletter sia efficiente e funzionale nel portare i risultati sperati

Per molti di noi, forse il concetto di newsletter potrebbe risultare un po’ datato, o in generale non lo consideriamo un sistema di circolazione di informazioni molto in voga nel 2019. Questo poichè, nell’immaginario collettivo di tutti coloro che utilizzano Internet con cadenza quotidiana, sia esso per motivi di lavoro come personali, tutto ciò che è legato alle email ed alla loro circolazione rappresenta un po’ il passato, per così dire, delle comunicazioni interpersonali via web.

Le email, infatti, hanno avuto il loro momento di gloria poco dopo l’avvento del mondo del web nelle vite di tutti i giorni dei cittadini, quando ancora non esistevano i social network, le chat online, le app dedicate allo scambio rapido (se non addirittura immediato) di contenuti tra due o più persone: inviare un email (non importa se il destinatario era una singola persona o una mailing list intera, di dimensioni più o meno grandi), a quei tempi, era il modo più veloce ed efficiente per comunicare senza servirsi di un telefono o di mezzi a pagamento quali gli SMS, MMS eccetera eccetera.

Ed è proprio allora che è nato anche il concetto di newsletter: un bollettino, la cui periodicità ovviamente varia a seconda di chi lo invia, destinato ad un numero di destinatari e lettori iscritti al servizio (gratuito) che permette loro di ricevere una serie di informazioni con cadenza regolare. Con il tempo, però, a causa del sempre maggiore numero di casi di spam email e di pubblicità telematiche che in molti non desideravano trovare nella propria casella di posta, i navigatori del web hanno iniziato a considerare i servizi di posta elettronica con sempre meno interesse e, di conseguenza, con sempre meno attenzione. Al giorno d’oggi, se ci facciamo caso, noteremo con molta facilità che il potere di una newsletter sui suoi destinatari e potenziali lettori è molto diminuito rispetto al passato.





Perchè allora, come ti starai probabilmente chiedendo, questo articolo parla di newsletter? Ebbene, nel mondo del lavoro in maniera particolare, le email sono ancora considerate un buon metodo per diffondere e/o pubblicizzare contenuti, soprattutto a livello aziendale, oppure se si hanno bacini di utenza molto grandi e si ha il bisogno di comunicare informazioni a numeri di persone facilmente raggiungibili attraverso le email.

Di seguito, troverai alcuni consigli utili per ottimizzare le tue newsletter, e per far sì, di conseguenza, che vengano lette con piacere ed interesse da coloro che le ricevono, generando in questo modo un possibile aumento del traffico verso le tue pagine web (e di conseguente denaro verso la tua attività). Inoltre, vedrai come servirsi di servizi di ottimizzazione dei contenuti che invii per email, come ad esempio Designmodo newsletter templates , può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in maniera ancora più semplice e rapida.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darti oggi, riguarda il template che utilizzi per le tue newsletter. Come probabilmente già sai, o come ti suggerisce come minimo il buon senso, al giorno d’oggi una buona newsletter non è più solo composta da parole messe nero su bianco, semplice testo dall’aspetto scarno e ben poco attraente: l’integrazione di elementi (che andremo a breve ad analizzare singolarmente) come font, immagini, sfondi, loghi e contenuti visivi in generale, vanno ad aggiungere un tocco molto importante al contenuto testuale che stai inviando ai tuoi iscritti. Tutti questi elementi fanno parte di quello che viene chiamato template, ovvero un modello preimpostato che ti permette di non dover comporre da capo la newsletter ogni volta che devi inviarla, ma fa sì che tu possa molto semplicemente inserire i contenuti nuovi, ed ecco fatto!

Questi template tra cui scegliere sono forniti da servizi quali Designmodo newsletter templates, che mettono a disposizione del cliente una serie di modelli, spesso e volentieri raggruppati per tema o per tipo di contenuto o destinatario, tra cui puoi scegliere quello che più si addice alla tua newsletter ed all’immagine della tua attività. Ovviamente, alcune modifiche possono essere fatte in qualsiasi momento, ma in linea generale avrai a disposizione un punto di partenza grafico e non solo che ti permetterà di risparmiare tempo, tempo che potrai dedicare ad ottimizzare il contenuto della tua newsletter, di cui parleremo a breve.

Per quel che riguarda l’aspetto grafico della tua newsletter, è bene non dimenticare che si tratta della prima impressione che il lettore ha di essa nel momento in cui sceglie di aprirla: è nei tuoi interessi, di conseguenza, fare sì che tale prima impressione rispecchi l’immagine che vuoi comunicare, il mood che vuoi presentare a chi interagisce con essa. Scegli quindi con attenzione elementi quali il colore, i font dei testi, le immagini, l’uso di loghi e banner eccetera: una distribuzione ed un uso equilibrato di tutti questi, per così dire, ingredienti, fa sì che il lettore sia più invogliato a leggerla ed a dedicare la propria attenzione ai suoi contenuti.

Per concludere, è bene menzionare anche i contenuti stessi: non essere ripetitivo e/o troppo prolisso, bensì includi contenuti che arrivano diretti al fulcro di ciò che rappresentano. Offrire link da aprire per approfondimenti e simili, inoltre, può essere un modo per aumentare il numero di visite al tuo sito web, quindi fanne buon uso! In linea generale, sii sempre attento a ciò che metti in circolazione, non solo a come tali contenuti vengono presentati in maniera visiva, poichè i benefici che puoi trarre da tale cura sono molteplici.